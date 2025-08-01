Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев намерен завершить конфликт до конца 2025 года. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова к долгосрочному миру, но на своих условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

На Анталийском дипломатическом форуме украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев стремится завершить конфликт уже в этом году. Однако, по его словам, для этого Запад должен усилить давление на Москву. Он призвал президента США Дональда Трампа ввести «разрушительные» санкции, которые помешают России подпитывать свой ВПК и торговать с другими государствами.

Особое внимание Сибига уделил поставкам российской нефти в Китай и Индию, которые остаются ключевыми покупателями энергоресурсов, несмотря на западные ограничения. Украина считает, что без этих доходов Москва не сможет долго финансировать специальную военную операцию.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но только при учете интересов всех жителей региона. В Кремле подчеркивают, что спецоперация — вынужденная мера, а санкции лишь укрепляют независимость российской экономики.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предложил России перейти к переговорам на уровне лидеров.