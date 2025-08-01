Зеленский ответил на заявления Путина: Украина готова к переговорам на уровне лидеров

Украина готова к переговорам с Россией на высшем уровне, но ждет подтверждения серьезных намерений от Москвы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что Киев устал от технических встреч и хочет прямого диалога. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины перейти к переговорам с Россией в формате встречи лидеров. По его словам, Киев поддерживает международные мирные инициативы, но для реального прогресса нужны четкие сигналы от Москвы.

Украинский президент отметил, что страна больше не хочет ограничиваться техническими обсуждениями и обменом заявлениями. Ранее аналогичный формат предлагали США, и Украина его одобрила. Теперь, по словам Зеленского, все зависит от позиции Кремля.

Ключевым условием Киева является доказательство того, что Россия действительно намерена завершить конфликт, а не просто затягивает время. Если Москва подтвердит серьезность своих намерений, Украина готова к переговорам без промедления.

Заявление Зеленского прозвучало после совместного выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пока российская сторона не дала официального ответа.

Ранее сообщалось о том, что Путин и Лукашенко провели переговоры на острове Валаам.