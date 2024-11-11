Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Лидер Либерально-демократической партии Японии, Сигэру Исиба, был избран премьер-министром. В результате второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет при выборе главы правительства, он получил более 50% голосов, передает ТАСС.

Исиба завоевал поддержку 221 депутата, тогда как его оппонент, председатель Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 160 голосов. Всего было подано 381 действительный голос.

Исиба намерен сформировать свое второе правительство в тот же день, когда его администрация начала работать 1 октября. Ожидается, что состав кабинета останется в основном прежним, за исключением министров, которые не смогли переизбраться на выборах 27 октября.

Так, новым министром юстиции станет Кэйсукэ Судзуки, а главой Минсельхоза — Таку Это. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, традиционно занимаемая представителем партии «Комэйто», скорее всего, займет Хиромаса Накано. Утверждение нового кабинета состоится во второй половине дня у императора Нарухито.

Правительство Исибы является меньшинством, поскольку на последних выборах коалиция ЛДП и «Комэйто» утратила свою большинство в парламенте.

Малые партии также не выразили желания присоединиться к коалиции, что затруднит принятые инициативы ЛДП и потребует длительных переговоров с оппозицией.

Ранее сообщалось, что правительство Японии сложило свои полномочия перед выборами премьер-министра.