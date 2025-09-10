Венгрия сталкивается с постоянным давлением со стороны Украины и руководства Евросоюза, которые пытаются втянуть страну в конфликт на Украине. Так в Минске заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, подчеркнув, что Будапешт четко отстаивает свою позицию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт ежедневно сталкивается с попытками втянуть страну в военный конфликт. По его словам, давление исходит как от украинских властей, так и от официального Брюсселя.

Министр отметил, что Венгрия с самого начала конфликта занимает твердую позицию, выступая за немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. Он назвал такую линию поведения последовательной и принципиальной, прямо заявив, что этот конфликт не является «войной Венгрии».

