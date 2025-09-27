Сийярто обвинил Хорватию в желании нажиться на нефтяных поставках

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Хорватию в попытке извлечь финансовую выгоду из поставок нефти в его страну. Об этом глава внешнедипломатического ведомства сообщил в своей соцсети.

Сийярто отметил, что с начала конфликта на Украине плата за транзит нефти через хорватскую территорию значительно увеличилась.

«Теперь они хотят лишить нашу страну возможности покупать российскую нефть, чтобы стать монополистом в отношении нас и таким образом заработать еще больше денег», — сказал он.

По словам главы венгерского МИДа, конечной целью Загреба является лишение Будапешта возможности закупать российскую нефть, что позволит Хорватии стать монопольным поставщиком на венгерском рынке и получить дополнительный доход.

При этом министр подчеркнул, что Адриатический нефтепровод, управляемый хорватской компанией JANAF, не обладает достаточной пропускной способностью для надежного и непрерывного обеспечения потребностей как Венгрии, так и Словакии.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал Владимира Зеленского прекратить провокации в адрес Венгрии.