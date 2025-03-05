Сийярто: США готовы обсуждать отмену части санкций против РФ

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа заявила о своей готовности рассмотреть возможность частичного снятия ограничений, введенных США в отношении России в энергетической сфере. Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в интервью телеканалу М1 после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что ограничения препятствуют Венгрии в приобретении природного газа из России и осложняют взаимодействие в области атомной энергетики.

«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что [санкции], принятые при [бывшем президенте Штатов Джо] Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — сказал Сийярто.

Белый дом не станет сразу отменять существенные санкции в отношении России. США начнут с конкретных предприятий и физических лиц — российских олигархов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.