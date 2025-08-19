Дональд Трамп решил выяснить у президента Венгрии, почему тот мешает Украине вступить в Евросоюз

Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы выяснить причины блокировки Будапештом вступления Украины в Европейский союз. Этот шаг стал прямым следствием недавних встреч американского лидера в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп по просьбе европейских лидеров обратился к Виктору Орбану с требованием разблокировать процесс интеграции Украины в Евросоюз. Причиной для звонка, который состоялся 18 августа, стали возражения Венгрии, которые Будапешт выдвигает на всех уровнях.

Европейские партнеры попросили Трампа использовать его влияние на венгерского премьера, известного своими консервативными взглядами и тесными связями с Вашингтоном. Хотя Орбан публично не подтвердил факт беседы, он вскоре сделал жесткое заявление в соцсетях.

Глава правительства Венгрии заявил, что не намерен уступать, поскольку членство Украины в ЕС, по его мнению, не является инструментом обеспечения безопасности и не может быть с ним связано.

