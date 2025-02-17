Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что участники экстренного саммита Евросоюза, запланированного на 17 февраля в Париже, являются теми, кто последние три года подогревал конфликт на Украине, передает РИА Новости.

Он уверен, что эти государства приложат все усилия, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта. По словам Сийярто, собрались те, кто способствует продолжению войны и выступает против мира, а также против президента США Дональда Трампа.

Эти страны активно способствовали эскалации конфликта, что, по его мнению, подтверждает их нежелание к мирному разрешению ситуации на Украине.

Министр поделился своими соображениями с журналистами после встречи с казахским заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, подчеркивая позицию Венгрии в условиях нарастающего напряжения.

Ранее Сийярто сообщал, что Венгрия нашла способ расплатиться за российские газ, нефть и ядерное топливо, несмотря на американские санкции против Газпромбанка.