Сийярто: в итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Украины в альянс

В итоговом документе, который был принят по результатам саммита НАТО в Гааге, не содержится упоминаний о «необратимом пути» Украины в альянс. Об этом сообщил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, после встречи совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Трансляция мероприятия осуществлялась телеканалом М1.

В Гааге 24 и 25 июня проходит очередной саммит НАТО. Информационное агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на анонимного дипломата, что Североатлантический альянс планирует сделать итоговое заявление по результатам встречи максимально лаконичным и не включать в него упоминания о возможном вступлении Украины в организацию, чтобы избежать возможных разногласий с некоторыми странами-членами военного блока.

«В итоговом документе саммита больше нет фразы, которая была в Вашингтонской декларации в прошлом году, о том, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО не было принято никаких решений относительно Украины, в том числе о продолжении поддержки Киева или о чем-то подобном.

Накануне вечером венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что США, Турция, Словакия и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американцы, турки, словаки и венгры не желают сидеть рядом с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.