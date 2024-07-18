Венгерское государство согласно предоставить «любое место» на собственной территории в качестве площадки для переговоров российской и украинской сторон ради урегулирования текущего кризиса. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам дипломата, еще в 2022 году, через 2 дня после начала конфликта, он связался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, чтобы уведомить их о том, что Венгрия «всегда готова содействовать переговорам». Более того, венгерское государство предложит сторонам любое место на своей территории ради уравнения безопасности и шансов, подчеркнул Сийярто.

«Так что если мы нужны, мы в вашем распоряжении», – заявил собеседник агентства.

Ранее французское издание Pariesen уличило украинского лидера Владимира Зеленского в намерении обвинить Россию в срыве переговоров.