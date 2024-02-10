Венгерское правительство находится под прессингом руководства трансатлантического сообщества за свою позицию по поводу конфликта между РФ и Украиной. Будапешт последовательно выступает за мирное решение проблемы. Об этом заявил Петер Сийярто, глава министерства иностранных дел, чьи слова привело РИА Новости .

Он указал, что Венгрия с самого начала конфликта убеждена в том, что его прекращения можно добиться исключительно путем переговоров. Такая позиция далеко не всем по душе.

«Мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», - заявил министр.

В то же время подобная убежденность в необходимости дипломатических усилий разделяется большим количеством стран. Их главы хотят, чтобы данный конфликт наконец-то завершился.

Ранее Петер Сийярто выступил с призывом прекратить поставлять оружие ВСУ. По его убежденности, конфликт прекратится тогда, когда Киев поймет, что у него не остается другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Чем больше будет поток вооружений на Украину, тем дольше будет литься кровь ее жителей.