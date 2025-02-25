Сийярто выразил надежду на новый мирный договор между Россией и США

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами могут вылиться в соглашение, которое станет залогом безопасности для всего мира. Такое мнение озвучил Петер Сийярто, глава венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей. Его мнение привело РИА Новости.

Дипломат выступил на конференции ООН в Женеве, которую посвятили разоружению. Он сообщил, что ему и ряду других политиков очевидно, что американо-российский договор может повлиять на весь мир.

«Мы надеемся, что предстоящее соглашение не будет ограничиваться только тем, как вернуть мир в сердце Европы, но станет своего рода всеобъемлющим соглашением, которое может лечь в основу будущей глобальной безопасности», — указал он.

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС захотели выделить Украине еще больше денег «невообразимое количество оружия». Он заверил, что Венгрия выступает против такого шага. Министр считает, что сейчас шансы на прекращение конфликта очень велики, и тратить средства на продление боевых действий неправильно.