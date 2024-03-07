Трамп вызвал Байдена на дебаты «в любом месте, в любое время»

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что уже давно настало время для проведения дебатов с его будущим оппонентом на главный пост в стране, действующим главой Белого дома Джо Байденом.

На своей странице в соцсети Truth Social политик призвал своего визави выйти на связи и в телеэфире перед всей страной обсудить с важные государственные проблемы.

«Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам», — заявил Трамп.

По словам миллиардера, он с «нетерпением» ждет ответа Байдена и готов встретиться с ним в любом месте, в любое время.

В Белом доме не стали тянуть с ответом и уже отреагировали на призыв Трампа по дебатам. Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер посоветовала политику адресовать данный запрос к избирательной команде Байдена.

Ранее политолог Блохин предположил, что элиты США будут стараться подкупить Трампа в случае его победы на выборах.