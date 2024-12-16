Сийярто заявил о бессмысленности переговоров при участии только одной стороны конфликта

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и руководителей государств Евросоюза не имеет смысла с точки зрения заключения мира. Для этого процесса необходимы обе стороны конфликта. Так считает Петер Сийярто, глава венгерского Министерства иностранных дел. Такую точку зрения он изложил в своем выступлении, которое транслировалось в одной из социальных сетей.

Зеленский был приглашен на встречу в Брюсселе. В ней принимают участие главы Великобритании, Италии, Польши, ФРГ и Франции, а также генеральный секретарь НАТО. Сийярто очень скептично отозвался о данной встрече.

«Думаю, что в переговорах о мире смысл есть тогда, когда в них принимают участие все противоборствующие стороны», — указал он.

Венгерский министр добавил, что только при встрече с противоборствующей стороной появляются весомые шансы на появление соглашения, которое может приблизить мир.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрии и Болгарии удалось достичь соглашения об оплате транзита российского газа. Этим двум странам удалось найти способ, как избежать трудностей, связанных с новыми санкциями США.