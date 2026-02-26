Сикорский объяснил сейму, почему Польша не хочет быть «лохом» в отношениях с США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе программного выступления в сейме заявил об изменении подхода Варшавы к диалогу с Вашингтоном. Глава польской дипломатии подчеркнул, что республика остается и останется лояльным союзником Америки, однако намерена выстраивать отношения на иных принципах.

Сикорский использовал экспрессивное разговорное выражение, заявив, что Польша не может быть «фраером» (польское frajer, что соответствует русскому «лох»). Поясняя свою позицию, он напомнил депутатам о недавнем голосовании в ООН по украинскому вопросу, в котором США, как и Китай, предпочли воздержаться. Этот факт, по словам министра, порождает обоснованные сомнения: сохранят ли Соединенные Штаты безусловную поддержку Польши, если их отношения с третьими странами, например с КНР, потребуют иного выбора.

Использованное главой МИД слово frajer в польском языке имеет уничижительный оттенок и описывает человека наивного, доверчивого, неспособного постоять за себя или легко поддающегося обману, а также новичка. Фраза «за frajer» означает нечто сделанное бесплатно. Таким образом, Сикорский дал понять, что Варшава намерена уйти от роли «младшего партнера», чьими интересами можно пренебречь, и настаивает на более прагматичном и равноправном характере альянса.

Несколькими днями ранее президент Польши Кароль Навроцкий выражал недовольство действиями американского посла, который позволял некорректные выпады в адрес спикера сейма.

