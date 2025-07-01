Силовики в Азербайджане задержали семь сотрудников офиса Sputnik: связи с ними нет

Семь сотрудников офиса Sputnik Азербайджан в Баку задержали правоохранительные органы Азербайджана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

В медиагруппе отметили, что задержаны в том числе руководитель редакции в соседней республике Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их, сообщили в пресс-службе, задержали по надуманным обвинениям.

«Медиагруппа „Россия сегодня“ требует… немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг», — обратилась к властям Азербайджана медиагруппа.

Российские журналисты таже потребовали соблюдать законодательство в отношении представителей РФ со стороны правоохранительных органов Азербайджана.

Там же сообщили, что выйти на связь со своими журналистами не удается. Отмечается, что к представителям СМИ уже вторые сутки не допускают российских консулов и родственников.

Стоит отметить, что после инцидента с задержанием российских журналистов на украинском сайте «Миротворец» появились имена главного редактора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Данные о них на скандальном ресурсе были опубликованы 1 июля. Причину, по которой журналисты оказались в «черном списке», обозначали как «пропаганда войны».

В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. У здания российского представительства СМИ стояли машины патрульно-постовой службы азербайджанских правоохранителей, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.

Перед тем, как в соседней республике начали преследовать российских журналистов, в Екатеринбурге пресекли деятельность преступной этнической группировки. Ранее Баку выразило протест в связи с проведенной уральскими правоохранителями операцией, отметив, что из-за нее погибли двое выходцев из Азербайджана.

Позже стало известно, что фигуранты этого дела, которое касается организации заказных убийств в Екатеринбурге, связаны с расследованием о массовом отравлении алкоголем на Урале в 2021 году. В результате этого в регионе погибло 44 человека.

Ранее политолог Сергей Марков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, есть ли шанс на потепление отношений между Москвой и Баку в связи с последними событиями в Азербайджане.