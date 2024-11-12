Силуанов заявил, что россиянам не нужно пользоваться долларами

Министр финансов России Антон Силуанов призвал граждан пересмотреть свои финансовые привычки и сосредоточиться на более надежных инструментах для накоплений. Он рекомендовал хранить свои сбережения в облигациях федерального займа (ОФЗ), которые он охарактеризовал как надежное, выгодное и доходное вложение.

Проекту «ТАСС Дети» глава Минфина РФ раскритиковал доллары и евро, назвав их «токсичными фантиками». Он подчеркнул, что в условиях бесконтрольной эмиссии эти валюты не стали устойчивыми и надежными средствами сбережения для россиян.

Силуанов отметил, что гражданам РФ не нужно пользоваться долларами. Он подчеркнул, что лучший выбор — использование национальной валюты, то есть рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин также высказался о значении доллара в глобальной финансовой системе. Он отметил, что, несмотря на политические риски и использование доллара как инструмента давления, эта валюта остается важным элементом международных расчетов.

С 2018 года в России активно осуществляется план дедолларизации, и, судя по последним данным, тренд по снижению зависимости от доллара продолжает набирать силу. Во втором квартале 2024 года доля долларов и евро в расчетах за российский экспорт впервые опустилась ниже 20%, что стало значительным снижением по сравнению с предыдущим годом.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин уточнил, что Россия не отказалась от расчетов в долларах, а именно — она столкнулась с отказом от использования этой валюты со стороны других стран.

Ранее финансист Лазарь Бадалов заявил, что санкции стали причиной отказа банков в приемке старых долларовых купюр.