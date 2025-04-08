Силы обороны Эстонии могут получить право топить «опасные» торговые суда

Военно-морские силы Эстонии могут получить право топить «опасные» торговые суда. Соответствующий законопроект будет рассмотрен парламентом республики на следующей неделе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Открыть огонь по судну эстонские моряки смогут в случае, если не удалось отразить угрозу другими мерами. Причем топить торговые корабли можно будет как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне, отметил глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу.

Ранее сообщалось о том, что власти Литвы и Эстонии не получили средств от ЕС на запланированный ими проект по усилению границы. Они хотели задействовать в мониторинге приграничных территорий большое количество беспилотников.