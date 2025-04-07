ЕС отказался выделять Литве и Эстонии средства для создания «стены дронов»

Власти Литвы и Эстонии не получили средств от ЕС на запланированный ими проект по усилению границы. Они хотели задействовать в мониторинге приграничных территорий большое количество беспилотников. Об этом сообщил портал Delfi.

Издание сослалось на заявление, сделанное силовиками Литвы. У эстонской и литовской пограничных служб существовал план задействовать в охране границ с РФ дроны. По замыслу, дронов надо было закупить столько, чтобы они создавали настоящую стену. Брюссель отказался выделять деньги на такой шаг.

«Проект не получил финансирование. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Литва получила от ЕС вертолет, с помощью которого будут следить за поездами, идущими из РФ в Калининградскую область и обратно. Литовские правоохранители планируют усилить наблюдение за российскими грузами.