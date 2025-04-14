Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» поделилась своим мнением о том, когда может завершиться конфликт на Украине.

Маргарита Симоньян высказала мнение о том, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году.

«И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — сказала она.

Как утверждает Симоньян, всем в мире пришло время укреплять связи с Москвой.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А британский премьер Кир Стармер заявил, что выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.