Руководитель киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал поведение, которое можно охарактеризовать как «отчаянное», во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщила Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

В эфире журналистка напомнила, что во время встречи Трамп приложил все усилия, чтобы Зеленский чувствовал себя в Вашингтоне как дома. Был организован торжественный обед. Однако украинский лидер, по словам Симоньян, ощутил себя скорее как в свинарнике.

«Возможно, у него дома свинарник, поэтому он в свинарнике чувствует себя как дома. Но вел он себя как совершенно отпетая свинья. По всем меркам: и старой Америки, и новой Америки, и России, и Украины… Он бесконечно… выражал визуально, жестикуляцией, мимикой свое недовольство, свое несогласие. Очень демонстративно», — сказала Симоньян.

Она обратила внимание что во время встречи с Трампом и другими представителями американской администрации Зеленский довольно часто не давал им высказаться до конца.

«Он бесконечно перебивал, что немыслимо, невежливо перебивать президента США, отвечающего на вопрос, тебе дадут возможность ответить на вопрос, чего ты перебиваешь-то?» — сказала журналист.

28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее сообщалось, что посол Украины не сдержала эмоций из-за поведения Зеленского в Белом доме.