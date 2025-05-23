Трамп запретил Гарварду принимать иностранных студентов

Гарвардский университет лишился права принимать иностранных студентов и аспирантов — власти США отозвали у вуза ключевую сертификацию. Причина — отказ передать данные о протестующих и возможные связи с Китаем.

Администрация Дональда Трампа запретила университету Гарварда принимать иностранных студентов и аспирантов — для этого у вуза отозвали сертификацию в программе SEVP, без которой студенты не могут получить учебные визы F-1 и J-1. Речь идет о почти 7 тысячах учащихся, которые теперь вынуждены покинуть США или перевестись в другие учреждения.

Поводом для столь жестких мер стал отказ вуза предоставить полный список студентов, участвовавших в антиправительственных протестах в связи с конфликтом в Газе. Министерство внутренней безопасности потребовало эти данные еще весной, дав срок до 30 апреля. Гарвард частично ответил, но, по словам представителей властей, ответ оказался «недостаточным».

Кроме того, в Белом доме Гарварду вменяют «враждебную атмосферу» по отношению к еврейским студентам и сотрудничество с научными структурами Китая. По мнению федеральных чиновников, такие контакты угрожают безопасности страны. Еще ранее университет лишили доступа к федеральным грантам на $2.2 млрд и поставили под сомнение налоговые льготы.

В Гарварде заявляют, что решение политически мотивировано и подрывает не только репутацию вуза, но и экономические интересы США. По данным Американского совета по образованию, иностранные студенты ежегодно приносят экономике страны около $44 млрд. Тем временем университет готовится к судебному разбирательству, однако шансы на успех пока неясны.

Это не первый случай, когда команда Трампа стремится ограничить приток иностранных студентов. В 2020 году похожее распоряжение уже пытались провести, но тогда вузам удалось оспорить его в суде. Сейчас ситуация куда серьезнее — последствия могут коснуться всей системы американского высшего образования.

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