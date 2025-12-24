Симоньян поздравила Захарову с днем рождения необычным способом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марию Захарову с днем рождения необычным способом. 24 декабря дипломат отмечает юбилей — ей исполнилось 50 лет.

Симоньян решила собрать всех западных политиков в одном ИИ-ролике, чтобы поздравить коллегу. Его она опубликовала в телеграм-канале.

«Я ищу тебя в стаях диких птиц, я ищу тебя каждый день и ночь, я ищу тебя и гоню всех прочь. Тебя я коснусь — и мечта оживет», — поют ИИ-политики.

В видео главред президента Франции Эммануэля Макрона, государственного секретаря США Марко Рубио и главу Белого дома Дональда Трампа, главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

