Запад на самом деле мечтает о том, чтобы российские граждане испытали усталость от специальной военной операции (СВО). Таким мнением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Проводя исторические параллели, Симоньян напомнила, как Российская империя потеряла Польшу и Финляндию, а СССР распался, лишившись 14 республик.

«Их расчет (коллективного Запада), что наши люди устанут. Это, я уверена, не сбудется, но для них это самая мякотка, самый лакомый кусочек, лакомый, вкусненький самый такой вариантик», — отметила она.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.

Ранее турецкое издание Dikgazete назвало третий раунд переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле «последним шансом».