Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что мир более не будет однополярным, так как доминированию Запада помешал российский президент.

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» в интервью египетскому телеканалу TEN TV заявила, что Владимир Путин сыграл огромную роль в международном пространстве, которое пытался заполонить Запад. Как напомнила журналистка, лидеры крупнейших стран, Китая и России, вместе отмечают важные праздники и устанавливают крепкое сотрудничество.

«Мир больше не будет однополярным, все. Гегемония закончилась, и закончил ее кто? Ее закончил Путин Владимир Владимирович. Именно поэтому мы горды быть его доверенными лицами или, как вы сказали, путинистками», — заключила главный редактор RT.

Напомним, в прошлом году Владимир Путин отмечал, что между государствами наметилась «настоящая гонка за укреплением своего суверенитета», но остались страны, пытающиеся сохранить роль гегемона.

Ранее сообщалось, что посол обвинил Польшу в свертывании сотрудничества на границе с Россией.