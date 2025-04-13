Владимир Зеленский проигнорировал советы Минздрава не пробовать наркотики в результате стал зависимым, заявила в эфире программы «Право знать» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Глава киевского режима, отметила журналистка, «ведет себя так, что нам, всем нормальным людям, не сидящим на наркотиках… это просто даже сложно понять».

Она напомнила об инциденте в Белом доме, когда Зеленский постоянного перебивал Трампа. По мнению Симоньян, так может себя вести только человек, находящийся под наркотическим опьянением.

«Я не знаю, что произойдет раньше. Будет ли он сидеть в какой-нибудь притюремной больничке, как (экс-президент Грузии Михаил - ред.) Саакашвили, или он сторчится сам. Но что-то из этого произойдет в любом случае», — заключила она.

Ранее Симоньян заявила, что Трампу плевать на Украину.