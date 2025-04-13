Президент США Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, но ему на нее наплевать, заявила в эфире программы «Право знать» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что Трамп не хочет помогать Киеву оружием, работать, по его словам, за все страны Европы, отдуваться в НАТО, тратить на военные конфликты огромное количество денег, так как это явно не одобрят американские налогоплательщики.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что он завершить российско-украинский конфликт за 24 час.

Позднее американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершить конфликт на выгодных для обеих участниц условиях.

Ранее сообщалось о том, что в США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа.