Симоньян: Трампу плевать на Украину
Симоньян раскрыла отношение Трампа к Украине
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Президент США Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, но ему на нее наплевать, заявила в эфире программы «Право знать» главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
Она отметила, что Трамп не хочет помогать Киеву оружием, работать, по его словам, за все страны Европы, отдуваться в НАТО, тратить на военные конфликты огромное количество денег, так как это явно не одобрят американские налогоплательщики.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что он завершить российско-украинский конфликт за 24 час.
Позднее американский лидер признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершить конфликт на выгодных для обеих участниц условиях.
Ранее сообщалось о том, что в США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа.