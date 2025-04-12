В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В штате Пенсильвания сотрудники ФБР задержали мужчину, угрожавшего убить президента США Дональда Трампа и других американских политиков. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

ФБР получило сведения о публикациях на платформе YouTube под ником Mr Satan. В ходе расследования выяснилось, что их автором является 32-летний Шон Мопер. Установлено, что после инаугурации Трампа он приобрел огнестрельное оружие.

В своих постах мужчина заявлял, что собирается совершить нападение и убить президента США Дональда Трампа и других должностных лиц США и агентов иммиграционной и таможенной службы США (ICE), говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме заявили, что Трамп открыт для торговой сделки с КНР.