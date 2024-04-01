Симоньян заявила, что не покинет публичное поле из-за информации о покушении

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян знает о том, что на нее готовят еще одно покушение, но это не станет причиной для ее ухода из публичного поля. Соответствующее заявление она сделала в интервью с журналисткой Наданой Фридрихсон, размещенным в сети.

В 2022 году представители ФСБ, совместно с МВД и СК предотвратили совершение двойного покушения, в ходе которого планировалось убийство Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Тогда сообщалось, что в Москве и Рязанской области удалось задержать нескольких членов неонацистской группировки «Параграф-88», планировавших покушение по заданию от украинской СБУ.

За убийство журналистов неонацистам было обещано заплатить в целом 3 миллиона рублей. В ходе обысков у преступников был изъят автомат Калашникова с боеприпасами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Ранее Симоньян выразила мнение, что СБУ готовит на нее новое покушение.