Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о заочном подозрении в отношении нее по нескольким статья УК, в том числе из-за «пропаганды войны».

По ее мнению, таким образом украинские спецслужбы пытаются оправдать покушение на нее. Она напомнила, что украинские власти неоднократно предпринимали попытки устранить ее. Также Симоньян отметила, что Киев таким образом хочет перекрыть ей возможность ездить по миру.

«Первое: чтобы закрыть мне возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — написала Симоньян в своих соцсетях.

В июле 2023-го года ФСБ сообщила о предотвращении подготовки убийства Симоньян спецслужбами Украины. Отмечалось, что они также готовили покушение на блогера Ксению Собчак. Силовики задержали членов неонацистской группировки «Параграф 88». Всего по этому делу были арестованы восемь фигурантов.

Киевский режим уже на протяжении нескольких лет преследует не только российских, но и украинских журналистов. 16 апреля 2015 года в Киеве был застрелен украинский журналист Олесь Бузина. 20 июля в Киеве был подорван автомобиль известного журналиста Павла Шеремета, в результате чего он погиб.

6 декабря 2023 в Подмосковье убили бывшего народного депутата Верховной рады Украины Илью Киву. По данным СМИ, за его убийством стоит СБУ.

Ранее первый зампред Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости признать Украину террористическим государством.