Симоньян заявила что США по прежнему управляет deep state

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что президент США имеет ограниченные полномочия, поскольку реальная власть находится в руках так называемого «глубинного государства». Это заявление было сделано в эфире программы «Русский ковчег» на российском телеканале «Спас».

Симоньян утверждает, что президент США — это лишь символ на двери или изображение в школьном альбоме. Такие символы периодически меняются.

«В Соединенных Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые четыре года менять. Ну, максимум восемь лет. Вот ее и меняют», — сказала Симоньян.

Симоньян привела тюрьму Гуантанамо в качестве примера работы американской управляющей силы. Она отметила, что закрыть ее обещал Барак Обама. Однако, ни он, ни последующие президенты США, включая Дональда Трампа, не выполнили это обещание.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пригрозил России новыми санкциями.