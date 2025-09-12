Трамп пригрозил России новыми санкциями — затронуты нефть, банки и пошлины. Американский лидер раскрыл детали возможных ограничений в эфире Fox News. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дональд Трамп обозначил конкретные направления для потенциального ужесточения давления на Россию. По его словам, новый пакет ограничений будет нацелен на банковский сектор, нефтяную отрасль и предусмотрит введение специальных пошлин.

Президент США заявил, что уже имеет опыт подобных действий, сославшись на введенные ранее санкции против Индии. Меры включали 50-процентные тарифы для индийских компаний как крупнейших покупателей российской нефти, что вызвало дипломатический спор между Вашингтоном и Нью-Дели. Акцент на нефтяной сектор может указывать на планы по дальнейшему ограничению доходов России от экспорта энергоресурсов, в то время как удар по банкам затруднит международные расчеты.

