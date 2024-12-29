На прошедших сегодня, 29 декабря, президентских выборах в Хорватии победу одерживает действующий президент страны Зоран Миланович, набирая 50,11% голосов. Его ближайший соперник Приморац заручился поддержкой 22,33% избирателей, сообщает избирательная комиссия страны, основываясь на данных с 51,61% избирательных участков.

В ситуации, когда ни один из претендентов не получит более половины голосов всех проголосовавших граждан Хорватии, 12 января состоится второй этап голосования на выборах президента.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович не раз заявлял, что Россия была вынуждена начать СВО и что конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, но Запад толкает Украину в настоящую катастрофу.

Хорватский президент не давал согласия на участие военных в инициативе НАТО по содействию Украине. То есть, хорватских бойцов не отправляют в ряды ВСУ на обучение и не проводят там инструктаж. Таким образом Хорватия старается не влезать в конфликт.

Ранее сообщалось, что премьер Хорватии Пленкович назвал президента страны Милановича «пуделем Путина».