SIPRI сообщил о росте числа ядерных снарядов в состоянии готовности

Девять главных ядерных держав мира продолжают модернизацию своего ядерного арсенала. В то же время, на фоне данной модернизации, наблюдается рост числа ядерных боеголовок, приведенных в состояние готовности к бою. Об этом сообщил институт SIPRI в опубликованном расследовании.

Уточняется, что речь идет о Соединенных Штатах, РФ, Соединенном Королевстве, Франции, КНР, Индии, Пакестане, КНДР и Израиле. Некоторые из перечисленных государств развернули новые системы вооружения с возможностью несения ядерного заряда в прошлом году, подчеркнули аналитики.

Ученые также отметили, что несмотря на снижение общего числа боеголовок, рост числа готовых к бою снарядов только растет. По словам директора института Дэна Смита, данный тренд имеет риск ускориться еще сильнее в течение нескольких последующих лет.

В SIPRI также указали на то, что Индия, Пакистан и КНДР в текущий момент ведут работы над оснащением ракет сразу несколькими ядерными боеголовками, что потенциально может привести к росту количества развернутых ядерных боеголовок.

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