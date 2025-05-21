Сирия передаст Израилю вещи шпиона Эли Коэна для улучшения отношений

Агентство Reuters сообщило , что Сирия планирует передать Израилю личные вещи шпиона Эли Коэна с целью снижения напряженности в отношениях между двумя государствами.

Сообщается, что данный шаг со стороны Дамаска направлен на смягчение враждебности со стороны Израиля и является проявлением доброй воли в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По информации агентства, архив Коэна был обнаружен в декабре 2024 года. Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа вместе со своими зарубежными консультантами намерен использовать обнаруженные материалы в качестве инструмента влияния.

Эли Коэн осуществлял разведывательную деятельность в Дамаске с 1961 по 1965 год, налаживая контакты с высокопоставленными сирийскими чиновниками и военными.

18 января 1965 года он был разоблачен сирийскими спецслужбами, признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни. Несмотря на просьбы, сирийские власти отказались вернуть тело Коэна Израилю, и он был похоронен в Дамаске.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС решили снять экономические санкции с Сирии, наложенные в 2011 году.