Сирия пригласила Эрдогана посетить Дамаск

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Дамаск. С таким предложением глава сирийского государства обратился к турецком коллеге в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Ожидается, что визит может стать важным шагом на пути к улучшению двусторонних отношений и сотрудничества между странами.

В конце ноября 2024 года оппозиционные бывшему президенту Сирии Башару Асаду силы — Командование военных операций во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) и поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА), начали активное продвижение на юг страны.

Это наступление стало первой крупной операцией сил оппозиции после перемирия в Идлибе в марте 2020 года. Уже 1 декабря оппозиционная СНА осуществила наступление на позиции местных курдских сил (YPG), удерживавших город Телль-Рифъат.

6 декабря в боевые действия против войск Асада включилась проамериканская Армия свободной Сирии и начала наступление на оставленные правительственными войсками позиции.

В ночь на 8 декабря столица Сирии — Дамаск, пал, а вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) объявили о капитуляции.

Ранее стало известно, что в сирийском Алеппо спустя 13 лет открылось генеральное консульство Турции.

*запрещенная в России террористическая организация.