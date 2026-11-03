Маткапитал в квартире: адвокат предупредил о риске оспаривания сделки через годы

Покупка квартиры на вторичном рынке превращается в юридическую лотерею, если прежние владельцы гасили ипотеку или оплачивали часть стоимости материнским капиталом. Адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Екатерина Тютюнникова в беседе с радио Sputnik предупреждает: перед сделкой купли-продажи необходимо обязательно проверить, исполнил ли предыдущий собственник свои обязательства перед детьми.

По ее словам, продавать или покупать такое жилье не запрещено, однако закон неумолим: если маткапитал направлялся на покупку или погашение кредита, квартира должна быть оформлена в общую долевую собственность родителей и всех детей. Эта обязанность закреплена в части 4 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ и никуда не исчезает, даже если отдельное письменное обязательство не выдавалось.

Юрист отметила, что до 2020 года Пенсионный фонд требовал от семей нотариальное обещание выделить доли, но сейчас отсутствие такого документа не означает отсутствия обязанности. Если ребенок не стал сособственником, нарушение сохраняется. Особого внимания требуют объекты, купленные в ипотеку. Когда семейный капитал шел на погашение кредита, доли необходимо оформить в течение шести месяцев после полного расчета с банком и снятия обременения. При этом наличие залога не всегда блокирует определение долей, хотя банки часто этому препятствуют.

Адвокат категорически не советует полагаться на честное слово продавца о том, что семья якобы уже купила другую квартиру и там «все оформлено». Покупка нового жилья не заменяет оформление детских прав на прежнее, где физически лежат государственные деньги. Если доли не были выделены, Социальный фонд, прокуратура или сами дети через законных представителей могут потребовать устранить нарушение. В отдельных случаях это грозит продавцу возвратом маткапитала, проверкой по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) или полным оспариванием вашей сделки в суде.

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