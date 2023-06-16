Минобороны РФ регулярно отчитывается об успешном отражении атак ВСУ в рамках контрнаступления. Политолог Виктор Щедрин рассказал, что причиной провала украинской стороны могла стать нехватка времени.

По словам эксперта, ВСУ терпит неудачи даже несмотря на то, что ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о подготовке почти 60 тыс. украинских военных для текущего контрнаступления.

«Надо не забывать, что для подготовки нужно время. Этот процесс занимает два-три месяца минимум. Однако откладывать активные боевые действия до осени – значит рисковать еще больше», – рассказал Щедрин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня»

Напомним, накануне расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек», по информации РИА «Новости», остановил попытку прорыва в районе Новодонецкого. Также успешное отражение контрнаступления фиксировалось в районе населенного пункта Макаровка (ДНР). Там, по информации Минобороны, огневое поражение противнику было нанесено при поддержке артиллерии и авиации.

Попытки наступить допускались и на Запорожском направлении, но тоже были остановлены благодаря слаженной работе российской артиллерии и авиации. Комплексным огневым поражением силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиаций, ракетных войск и артиллерии подавилось наступление на Южно-Донецком направлении.

Ранее мы сообщали о том, что Украина не может отложить наступление, поскольку ей необходимы скорейшие успехи.