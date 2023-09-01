Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за выборами открылся в подмосковном Одинцово

В Одинцово начал работу Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за выборами в Подмосковье, сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

Участие в открытии центра приняли члены Штаба общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Подмосковья, представители ведущих региональных институтов развития гражданского общества, а также председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она подчеркнула, что при осуществлении наблюдения на выборах нужно учитывать все обстоятельства организации избирательного процесса.

«Каждый наблюдатель при осуществлении своей миссии должен руководствоваться действующим российским законодательством о выборах, а взаимодействие институтов гражданского общества должно создавать все условия для беспристрастного и объективного выполнения данной миссии», — подчеркнула она.

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, в свою очередь, отметила, что присутствие наблюдателей на избирательных участках предупреждает фальсификации и различные нарушения, а также снижает вероятность преднамеренных ошибок.

Фото: [ пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

В ситуационном центре организованы пресс-центр и медиа-центр для представителей средств массовой информации. Также в помещении центра установили видеостену и компьютеры с возможностью подключиться к видеокамерам на избирательных участка региона. Помимо этого, в медиа-центре будет работать информационная группа. Она займется поиском сигналов о возможных нарушениях в Сети, в том числе соцсетях.

Все внезапные отключения камер на участках будут строго отслеживаться, отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева во время экскурсии по Ситуационному центру Штаба. Она также обратила внимание на недопустимость перекрытия обзора видеокамер на участках посторонними предметами.

Дмитриева добавила, что в Подмосковье самое большое количество избирательных участков — с 8 по 10 сентября будут работать порядка четырех тысяч из них. На них выйдут свыше двенадцати тысяч независимых наблюдателей, прошедших подготовку.

Ранее сообщалось, что в Московской области открылось тридцать экстерриториальных избирательных участков по выборам депутатов законодательных органов новых российских регионов.