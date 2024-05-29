СК проверит инцидент с раздеванием школьниц в Воронеже перед сдачей ЕГЭ

Следственный комитет РФ начал проверку после инцидента с раздеванием школьницы перед входом в аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Воронеже. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по региону.

Ранее в СМИ начало активно распространяться видео, на котором выпускниц в Воронеже досматривают перед входом в аудитории. Как сообщили в местных каналах, инцидент произошел в школе №62.

Родители школьниц пожаловались, что девочек заставляли снимать бюстгальтеры. Кроме того, детей «ощупывали» в деликатных зонах на наличие смартфонов или шпаргалок.

«По данному факту следователями регионального СУ СК проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — уточил собеседник агентства.

Также по факту случившегося проверку организовала прокуратора Воронежской области.

Инцидент прокомментировала первый заместитель председателя Государственной думы РФ Яна Лантратова. По ее словам, если детали случившегося подтвердятся, то виновные будут наказаны. Кроме того, добавила депутат, комитет организует совещание с представителями образовательных ведомств, на котором обсудят «перегибы» при организации сдачи ЕГЭ.

Ситуацией также заинтересовался Рособрнадзор. 30 мая с главой ведомства Анзором Музаевым будет проведена встреча, на которой проверят детали случившегося.

Ранее об этой ситуации также высказалась глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она заявила, что произошедшее является недопустимым.