СК возбудил дело против сотрудников РТИ о хищении более 130 млн руб. у Минобороны

Следственный комитет РФ возбудил дело против работников Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации СКР, один из фигурантов дела сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО), другой отправлен под домашний арест. Отмечается, что речь идет об уголовном деле, которое касается хищения более 130 млн руб. у Министерства обороны РФ.

Его фигурантами являются исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» Вячеслава Лобузько (заключен под стражу) и заместитель главного конструктора предприятия РТИ им. Минца Владимир Финкельштейн (находится под домашним арестом).

Расследование дела ведется под контролем Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Ранее ТАСС сообщил, что по делу бывшего главного кадровика Минобороны РФ допрошены 17 свидетелей.