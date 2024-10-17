ТАСС: по делу бывшего главного кадровика Минобороны РФ допрошены 17 свидетелей

Следователи Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела о взятке экс-главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова провели допрос порядка 17 свидетелей по делу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы производства.

Расследование уголовного дела о взяточничестве также коснется предполагаемого сообщника Кузнецова.

«Сотрудники СК РФ допросили 17 свидетелей по делу о взятке [Кузнецова]», — пишет ТАСС в своем telegram-канале.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, по делу о взятке экс-главного кадровика Минобороны Кузнецова следствием назначено проведение двух оценочных судебных экспертиз недвижимого имущества фигуранта.

Ранее стало известно, что в деле о поставках бронежилетов для Минобороны России появился новый фигурант Илькевич.