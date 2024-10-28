СК возбудил дело в отношении экс-начальника ГУ управления связи Минобороны Оглоблина

Бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Министерства обороны России, генерал-майора Александра Оглоблина, арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, сообщил «Коммерсантъ».

Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ.

Оглоблин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, размер взятки составил 10 млн рублей.

На данный момент генерал-майор арестован, следственные действия в его отношении продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Задержание связано с делом о махинациях в угольной отрасли, в рамках другие фигуранты дела дали показания на Яновского. На данный момент экс-чиновник находится в СИЗО.