В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский
В Москве задержали экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского
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Сотрудники ФСБ задержали в Москве бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, пишет «Коммерсантъ».
По информации правоохранительных органов, задержание связано с делом о махинациях в угольной отрасли, в рамках которого уже были даны показания на Яновского другими фигурантами дела.
После проведения допроса будет принято решение о предъявлении обвинения экс-замминистра. Также у Яновского проходят обыски.
Яновский занимал пост заместителя министра энергетики до 2021 года, где отвечал за угольную отрасль и международные отношения. После отставки из Минэнерго устроился в администрацию президента, где также занимался вопросами, связанными с комиссией по топливно-энергетическому комплексу.
В настоящее время Яновский занимает должность первого вице-президента Академии горных наук.
Ранее сообщалось, что СКР завел новое дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова из-за взятки сотруднику «Черного дельфина».