В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский

По информации правоохранительных органов, задержание связано с делом о махинациях в угольной отрасли, в рамках которого уже были даны показания на Яновского другими фигурантами дела.

После проведения допроса будет принято решение о предъявлении обвинения экс-замминистра. Также у Яновского проходят обыски.

Яновский занимал пост заместителя министра энергетики до 2021 года, где отвечал за угольную отрасль и международные отношения. После отставки из Минэнерго устроился в администрацию президента, где также занимался вопросами, связанными с комиссией по топливно-энергетическому комплексу.

В настоящее время Яновский занимает должность первого вице-президента Академии горных наук.

Ранее сообщалось, что СКР завел новое дело в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова из-за взятки сотруднику «Черного дельфина».