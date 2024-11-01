СК возбудил дело в отношении сотрудника службы Минтранса РФ за взятку в 74 млн руб.

Следственный комитет РФ инициировал уголовное дело в отношении высокопрофильного чиновника подведомственной службы Министерства транспорта в Тульской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СКР.

Чиновника обвинили в получении взяток на общую сумму 74 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, за семь лет, то есть в период с 2014 по 2021 годы, сотрудник ведомства, занимая различные высокие посты в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от местного бизнесмена за покровительство и содействие в интересах коммерческой организации.

Отмечается, что в рамках коррупционной деятельности чиновник получал от предпринимателя дорогостоящие автомобили, а также услуги имущественного характера.

На данный момент по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. Сотрудники правоохранительных органов конфискуют предметы, которые могут иметь отношение к делу.

Наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), включают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Сочи задержали начальника полиции аэропорта, который за взятки разрешал провозить новые iPhone 16.