В Сочи задержали начальника полиции аэропорта, который за взятки разрешал провозить новые iPhone 16

В Сочи задержали начальника полиции аэропорта, который брал взятки за провоз новых iPhone 16 из Дубая без деклараций, сообщил SHOT.

По информации источника, полицейского выдал один из его клиентов — сочинский бизнесмен. Он планировал ввезти в Россию 30 новых айфонов, используя знакомства с правоохранителями аэропорта. Встреча с начальником линейного отдела полиции Дорониным и его подчиненным — командиром патрульно-постовой службы, состоялась на площади возле терминала.

По словам предпринимателя, правоохранители согласились помочь ему провести айфоны без декларации, но за сумму в 150 тыс. руб. Однако после двух дней раздумий бизнесмен решил не рисковать и вместо этого сообщил обо всем полиции.

Бизнесмен стал свидетелем и подстроил встречу с полицейскими, передав им заранее оговоренную сумму. В момент передачи взятки оба сотрудника полиции были задержаны.

На данный момент оба арестованных находятся в следственном изоляторе (СИЗО). Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору. Им грозит тюремный срок до 12 лет.

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