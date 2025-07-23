Евросовет потребовал от Украины объяснений за реформу НАБУ и САП

Евросовет потребовал от Киева срочных объяснений после решения лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Евросовета Антониу Кошта выразил Владимиру Зеленскому обеспокоенность и потребовал разъяснений после того, как Украина ограничила полномочия ключевых антикоррупционных ведомств. Речь идет о законе, подписанном Зеленским, который лишает НАБУ и САП независимости, передавая контроль над ними государственным структурам.

Европейская комиссия уже связалась с украинским руководством, напомнив, что борьба с коррупцией — одно из ключевых условий для вступления в ЕС. Представитель ЕС подчеркнул, что Украина должна соблюдать верховенство закона, и любые шаги, ослабляющие антикоррупционные институты, вызывают серьезные вопросы.

Решение Верховной рады спровоцировало волну протестов в Киеве, Львове, Одессе и других городах. Оппозиционные депутаты намерены оспорить закон в Конституционном суде, называя его «фактической ликвидацией антикоррупционной системы».

Ранее в Раде заявили о политической подоплеке обысков в НАБУ.