Киевский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) мобилизовал украинского журналиста, ранее хвалившего военкоматы, Богдана Буткевича. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Марина.

Буткевич известен на Украине сотрудничеством с Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны — ранее он выполнял поручения ведомства в рамках специального гражданского контракта.

Однако после публичной критики Буткевича в адрес высокопоставленных чиновников, в том числе руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, контракт с ГУР был расторгнут.

Жена журналиста рассказала, что супруг не подлежал призыву из-за проблем со зрением. Она отмечала, что медицинская комиссия присвоила мужу категорию «В» с временными ограничениями.

После разрыва отношений с разведкой ТЦК объявил Буткевича в розыск. Когда он лично явился в военный комиссариат для уточнения своего статуса, ему сразу же вручили повестку и увезли на сборный пункт, расположенный в одном из приграничных районов Киевской области. Журналиста также планируют направить в учебный центр «Десна», где он должен будет пройти начальные курсы базовой подготовки.

Напомним, в 2019 году Буткевич сделал скандальное заявление о «полутора миллионах лишних людей» на Донбассе.

Ранее Mash сообщил, что ВС России вывели из строя более 10% отделений ТЦК по территории всей Украины.