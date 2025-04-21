Скандинавские страны объединят военные силы против России

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило , что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания консолидируют свои военные активы, чтобы «дать отпор как российской экспансии, так и неуверенным гарантиям безопасности» со стороны Соединенных Штатов.

По данным издания, указанные государства предпринимают усилия по созданию новой системы региональной безопасности, которая в меньшей степени будет зависеть от поддержки США.

В прошлом году страны Северной Европы интегрировали свои военно-воздушные силы, сформировав объединенное командование ВВС. В текущем году ими была разработана общая оборонная стратегия, рассчитанная до 2030 года, в рамках Североевропейского оборонного сотрудничества (Nordefco).

WSJ отмечает, что в одиночку ни одна из Скандинавских стран не смогла бы эффективно противостоять России в военном отношении, однако совокупная экономическая мощь четырех государств «сопоставима с экономикой России».

Издание подчеркивает, что Швеция обладает развитой оборонной промышленностью, специализирующейся на производстве подводных лодок, танков и сверхзвуковых истребителей. Норвегия имеет ресурсы для морского наблюдения и проведения военных операций в Арктическом регионе.

Финляндия располагает одной из самых крупных действующих армий, а специальные подразделения Дании получили боевой опыт в опасных зонах Афганистана и Ирака.

Ранее на Западе заявили об угрозе странам НАТО со стороны российских подлодок.