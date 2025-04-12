На Западе заявили об угрозе странам НАТО со стороны российских подлодок

По утверждению портала, российские подводные лодки из серии «Палтус» продолжают оставаться существенной угрозой для сил НАТО на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на то, что эти корабли разработаны давно, они не утрачивают своей актуальности и сейчас из-за большого резерва для своей модернизации. В частности, они бесшумны и способны незаметно собирать в мировом океане разведывательную информацию.

«Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра», — указали журналисты.

На вооружение лодок в последнее время стали ставить новейшие высокоточные ракеты «Калибр», и это заметно повысило боевой потенциал «Палтусов». Эксперты отметили, что такие субмарины прекрасно подходят для выполнения любых краткосрочных боевых задач.

Ранее сообщалось, что президент Путин призвал учитывать наработанный за время спецоперации опыт при выработке. новой тактики действий Военно-морского флота России. Глава РФ выступил на совещании, которое было посвящено развитию ВМФ и заявил, что новая тактика флота должна соответствовать современным требованиям.